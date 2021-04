Ajudes econòmiques pels propers casals d'estiu

Rubí

07.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Rubí obrirà demà el període de sol·licitud per a les subvencions dels casals d'estiu d'aquest any. Tal com va aprovar el Ple municipal, enguany el consistori subvencionarà directament les famílies usuàries amb la voluntat de garantir que tots els nens i nenes de la localitat tinguin accés als casals d'estiu, independentment de la capacitat econòmica de les seves famílies.

D'aquesta manera, per tal de promoure la igualtat d'oportunitats dels infants i adolescents, s'ha elaborat un nou model de subvenció que, mantenint el suport a les activitats de lleure que se celebren a l'estiu, dona també suport a les diferents famílies que tinguin major dificultat per assumir el cost dels casals.

Les corresponents sol·licituds s'han de presentar entre demà i el dimecres dia 21 d'abril. Es recomana fer-ho preferentment en línia a través de la seu electrònica o a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, situada al número 13 del carrer Narcís Menard, sempre amb cita prèvia. En cas que cap d'aquestes opcions fos viable, de manera excepcional, es podrà portar la documentació a la consergeria de l'edifici de l'Escardívol, al número 28 del carrer Joaquim Blume, però només entre demà i el proper dimecres 14 d'abril, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Els casals d'estiu 2021, organitzats per les AFA i AMPA de les escoles públiques d'educació infantil i primària i es realitzaran a les escoles públiques d'educació infantil i primària de Rubí del 30 de juny al 30 de juliol i s'adrecen a infants que estiguin cursant des de P3 fins a 6è de primària durant el curs 2020-201. En funció de la renda de la unitat familiar, la subvenció podrà ser del 75 %, el 50 % o el 25 % de l'import de referència.