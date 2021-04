El "postureig" a dalt de la Mola fa enrabiar els Bombers

Matadepera

06.04.2021 | 04:00

És molt comú immortalitzar l'ascens a una muntanya. Però hi ha qui no en té prou amb una foto convencional i, per exhibir-se davant dels seguidors a les xarxes socials, s'excedeix i no li importa malmetre el patrimoni. A través de Twitter, els Bombers s'han queixat, contundentment, del gran nombre de persones que s'enfila a sobre de la taula d'orientació geogràfica que hi ha a dalt de la Mola per fer-s'hi una foto. Els Bombers, fins i tot, han amenaçat de penjar les fotos senceres d'aquests caçadors incívics de "likes", "a veure si a algú li cau la cara de vergonya".