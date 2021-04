Vacarisses

06.04.2021 | 04:00

A partir d'avui, ja es pot utilitzar el pàrquing del CAP, després de finalitzar les obres d'ampliació que s'han dut a terme els darrers mesos. Així, hi haurà més places d'aparcament per accedir a la zona, on hi ha la majoria d'equipaments i comerços. A més, al carrer de Montserrat, s'ha ampliat la vorera.