Mor Arcadi Oliveres, economista i expresident de Justícia i Pau

Sant Cugat

06.04.2021 | 18:48

L'economista i expresident de Justícia i Pau Arcadi Oliveres ha mort aquest dimarts als 75 anys, segons ha confirmat la seva família al web creat per acomiadar-se d'ell. Defensor de la teoria econòmica del decreixement i autor de nombroses obres de divulgació sobre les relacions entre nord i sud, el comerç internacional, el deute extern o l'economia de defensa, Oliveres havia col·laborat amb diferents moviments socials cristians. L'any 2013 va crear, al costat de la monja Teresa Forcades, la plataforma per la independència Procés Constituent amb la qual preveia presentar-se a les eleccions al Parlament. Al febrer es va fer públic el greu estat de salut d'Oliveres i la família va obrir el portal, que ha recollit més de 7.000 missatges.

La família ha confirmat la notícia a la pàgina web 'Paraules per a l'Arcadi', on ha anunciat la mort de l'expresident de Justícia i Pau aquest migdia "amb una barreja de tristesa pel moment, d'alegria per allò viscut i d'agraïment per l'amor rebut". Ha explicat que la família més propera ha pogut estar al costat del difunt en els darrers moments. Ha agraït també les mostres d'afecte cap a Oliveres que s'han succeït durant les darreres setmanes.