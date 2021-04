Els rubinencs tindran quatre oportunitats per donar sang. Els rubinencs tindran quatre oportunitats per donar sang.

Jornada de donació de sang a la biblioteca municipal de Rubí

Redacció

06.04.2021 | 04:00

Després d'un període de vacances, les donacions de sang acostumen a reduir-se. Tot i això, les necessitats es mantenen. Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits ha programat per avui una jornada a l'espai Biblio Social, situat a la planta baixa de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. Es tracta de la primera, d'un seguit de quatre jornades que s'han programat per als pròxims mesos. Si més no, hi haurà altres tres durant els mesos d'abril i maig. La següent serà el 20 d'abril i estarà dinamitzada per l'Escola Maristes. Les altres dues seran els dies 4 i 18 de maig. En tots els casos, l'horari de donació serà de 10 a 14 hores i de 16.30 a 20.30...