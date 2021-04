Ficosa és una de les empreses ubicades al municipi. Ficosa és una de les empreses ubicades al municipi.

Projecte per apropar els alumnes de l'IES Viladecavalls a la indústria

01.04.2021 | 04:00

Els alumnes de 4t d'ESO de l'IES Viladecavalls participaran en el projecte "Transitar cap a horitzons tecnològics" per apropar l'alumnat la tecnologia i la indústria. El Consell Comarcal del Vallès Occidental oferirà per aquest projecte un cicle d'orientació educativa, a partir de cinc xerrades informatives i tres taules de debat participatives, adreçades a l'alumnat, per impulsar la inscripció en formacions postobligatòries vinculades a les vocacions tecnològiques i industrials. Aquest cicle vol proporcionar eines a l'alumnat i les famílies a l'hora d'escollir els estudis un cop acabada l'ESO. Les xerrades mantindran com a fil conductor la transmissió...