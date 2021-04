La deixalleria de Castellbisbal. La deixalleria de Castellbisbal.

El 60% dels residus generats a Castellbisbal es van recollir de manera selectiva

Redacció

01.04.2021 | 04:00

El 60,1% del total de residus generats per la ciutadania a Castellbisbal durant el 2019 es van recollir de manera selectiva. Aquesta xifra, se situa molt per sobre de la mitjana dels municipis de l'àrea metropolitana on es recull, selectivament el 36,7% del total de residus. La dada del municipi vallesà també supera l'objectiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per aconseguir que, el 2025, la recollida selectiva representi el 55% del total. Aquestes són algunes de les informacions que es desprenen de l'informe que l'AMB ha fet públic aquest 2021 i que també exposa que Castellbisbal es va situar per sobre de la mitjana en la recollida de brossa orgànica, En concret, en...