Sant Cugat estrena guia de recursos i una auca per fer visible el TEA

Redacció

31.03.2021 | 04:00

Amb l'objectiu de fer visible el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), que celebra el seu dia mundial el 2 d'abril, l'Ajuntament de Sant Cugat, amb el suport de la taula de treball TEA Sant Cugat, ha editat una guia de recursos i una auca per explicar què és el TEA, com es pot expressar en un infant i quins són els senyals que permeten detectar-lo en etapes primerenques. Tant la guia com l'auca, elaborades per la dissenyadora Jana Martínez (disseny i concepte) i la il·lustradora Laura Fernandez (il·lustració), es presenten amb continguts accessibles per a tota la ciutadania i aptes per ser utilitzats en l'entorn educatiu i sanitari. L'Ajuntament també ha creat un espai...