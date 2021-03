El ple va aprovar modificar el PGO per establir uns usos que permetin restituir l'orografia original. El ple va aprovar modificar el PGO per establir uns usos que permetin restituir l'orografia original.

El ple de Vacarisses aprova restaurar el paisatge de l'antiga pedrera del Mimó

Redacció

31.03.2021 | 04:00

Restituir i l'orografia original i restaurar el paisatge dels terrenys ocupats per l'antiga pedrera del Mimó mitjançant una activitat que doni sortida als dèficits en matèria de gestió de runes i altres residus de la construcció en l'àmbit de la regió metropolitana. Aquest és l'objectiu de la modificació puntual del Pla general d'ordenació de Vacarisses (PGO) que es va aprovar en el ple de març, que es va celebrar dijous passat, per establir uns usos d'aquesta zona. Així, aquests usos extractius de la zona s'ampliaran amb la implantació d'un dipòsit controlat de residus de construcció amb material de reblert per recuperar la...