El nou Punt Verd del Mercat. El nou Punt Verd del Mercat.

Un nou Punt Verd per a residus especials al Mercat Municipal de Rubí

Redacció

26.03.2021 | 04:00

El Mercat Municipal de Rubí té un nou Punt Verd. L'espai permetrà abocar residus especials quotidians i substitueix la "minideixalleria" que hi havia en aquest equipament. L'alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, acompanyada dels regidors de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, i de Comerç, Moisés Rodríguez Cantón, van presentar-lo ahir. Els rubinencs hi podran portar al Punt Verd diversos tipus de residus especials que es generen habitualment a casa i que no es poden dipositar als contenidors que hi ha al carrer: aerosols, cables, càpsules de cafè, cartutxos de tinta...