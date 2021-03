Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes, un per segrest, i l'altre com a còmplice. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes, un per segrest, i l'altre com a còmplice.

Rubí

Detenen dos individus que van segrestar un noi per pressionar una dona maltractada

Redacció

24.03.2021 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra han resolt un segrest que s'havia produït per pressionar una dona davant d'un judici proper relacionat amb un cas de violència de gènere. La policia catalana ha detingut dos homes, de 37 i 36 anys i nacionalitat equatoriana, un com a presumpte autor d'un segrest i l'altre com a còmplice. Els fets van tenir lloc dijous passat, quan una dona va trucar el 112 per alertar que la seva exparella s'havia emportat per la força al seu cosí, de 23 anys. Es dona la circumstància que l'home estava pendent d'un judici per violència de gènere que s'havia de celebrar en les properes setmanes i volia pressionar la dona amb el segrest perquè tornés amb ell....