Vuitena edició de les jornades "Let's clean up Europe"

Matadepera

23.03.2021 | 04:00

Matadepera s'ha afegit a "Let's clean up Europe". Es tracta d'unes jornades de conscienciació per mantenir els entorns naturals nets i lliures de deixalles i residus. La vuitena edició tindrà lloc el 7, 8 i 9 de maig. El municipi hi col·laborarà amb les escoles, Brigada d'Obres, Fundació Patrimoni Natural (de la què ADF i GIAM, que també hi participen, en formen part), així com també grups de voluntaris, que triaran zones de l'entorn per fer una acció conjunta de neteja i de conscienciació. Segons Matadepera.cat, la celebració d'a-questes jornades està subjecta a l'evolució de la pandèmia.