Repunt d'intents d'ocupació d'habitatges a Matadepera

20.03.2021 | 04:00

La policia i veïns de Matadepera han evitat només en quatre dies, cinc intents d'ocupació d'habitatges. Segons informa Matadepera.cat, es tracta majoritàriament de cases propietat d'entitats bancàries que estan publicitades en portals immobiliaris, tot i que també hi ha segones residències ubicades sobretot en urbanitzacions. Des d'inicis d'any, s'han evitat quatre intents més i hi ha hagut tres detencions. "És un veritable mercat", apunta la Policia Local, que explica que hi ha diversos "professionals" que detecten aquests habitatges buits, i els hi posen preu als possibles interessats.