El mercat, en una imatge d'arxiu. Ajuntament de Rubí El mercat, en una imatge d'arxiu.

El mercadal de Rubí torna a obrir

Redacció

20.03.2021 | 04:00

El mercat de venda no sedentària de Rubí, present a la ciutat des de fa 40 anys, tornarà a obrir avui, dissabte, al carrer d'Antoni Sedó. El mercadal -on es poden adquirir productes variats que van des del tèxtil, el calçat, els complements, la perfumeria i les plantes fins a l'alimentació- s'havia deixat de fer amb motiu de les mesures de contenció de la Covid-19 emeses per la Generalitat de Catalunya i aquest cap de setmana reprèn l'activitat amb limitacions de seguretat per garantir la distància entre persones i evitar aglomeracions. D'aquesta manera, la distància entre les 57 parades del mercat serà de dos metres i l'aforament es reduirà a un...