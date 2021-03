Els representants municipals i els de la Generalitat mostren el material de la campanya informativa. Els representants municipals i els de la Generalitat mostren el material de la campanya informativa.

Viladecavalls

Més de 200 mil euros per millorar el transport interurbà per carretera

Redacció

19.03.2021 | 04:00

El Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà més de 200 mil euros a millorar el transport interurbà per carretera de Viladecavalls. Aquesta actuació ha estat possible després de diverses reunions de treball entre l'Ajuntament i la Generalitat. L'última trobada va tenir lloc dimecres passat, quan es van presentar oficialment les millores. D'aquesta manera, s'incorporaran més parades a la línia M6 Viladecavalls -Terrassa. A més hi haurà una nova línia llançadora entre Viladecavalls i Terrassa, l'M6A, que no existia i que en 10 minuts comunicarà les dues poblacions, passant per la plaça de la Vila i l'IES de Viladecavalls, i...