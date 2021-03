El nou coordinador de l'entitat a Matadepera. El nou coordinador de l'entitat a Matadepera.

Joan Manau, nou coordinador de l'ANC Matadepera

Redacció

19.03.2021 | 04:00

Joan Manau és el nou coordinador de l'ANC Matadepera. Substitueix Olga González, que n'ha estat coordinadora durant tres anys. Segons informa Matadepera.cat, González ha plegat per presentar-se com a candidata al Secretariat Nacional de l'entitat, en representació del Vallès Occidental. El nou coordinador va ser escollit per unanimitat a l'assemblea general ordinària que va tenir lloc el passat 4 de març. Manau (Sabadell, 1962) és músic, pianista i director d'orquestra. La seva vida professional artística ha estat sempre vinculada al Conservatori de Terrassa, a l'Òpera de Sabadell com a sotsdirector del Cor i mestre assistent (on hi ha estat 10 anys) als Amics...