Detingut a Sant Cugat un jove per robar una cadena d'or

18.03.2021 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 de març un home, de 19 anys i veí de Rubí, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència comès a Sant Cugat. Els fets van passar l'11 de març pels volts de les 22.05 hores a l'estació de tren de Mira-sol quan es va rebre l'avís d'un robatori violent per part de tres homes. La patrulla, un cop al lloc, va saber que un dels homes li va sostreure de manera violenta una cadena d'or que duia al coll un home, mentre els altres dos nois el cobrien. De seguida es va fer recerca i els agents van localitzar i aturar dos homes que es trobaven en un carrer prop de l'estació i que coincidien amb la descripció. Per aquest...