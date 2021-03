Control de circulació de vehicles als camins de Vacarisses

18.03.2021 | 04:00

El cos d'agents rurals està organitzant dispositius de control de circulació de vehicles motoritzats a camins i corriols de zones rurals. En el cas de Vacarisses, s'estan realitzant en indrets com El Mimó i Can Torrella, entre d'altres. El passat cap de setmana va haver-hi un control de les 9 a les 14 hores, amb 7 agents, que van interposar 4 denúncies de trànsit, 3 per no haver passat la ITV i 1 per no disposar d'assegurança; 4 denúncies per circular fora de les pistes permeses, i 3 més per desobediència a l'autoritat. La resta d'inspeccions es van dur a terme sense cap denúncia, però es van detectar alguns fugitius sense identificar.