Viladecavalls homenatja a Joana Biarnés

Redacció

16.03.2021 | 04:00

La plaça de la Font de Can Turu ha estat rebatejada com a plaça de Joana Biarnés i Florensa. El canvi de nom es va fer efectiu en un acte divendres passat a les 12 hores. La terrassenca Joana Biarnés (1935-2018) va ser la primera reportera gràfica professional catalana i pionera a tot l'Estat amb una dilatada carrera professional reconeguda en diverses ocasions, com ara la Creu de Sant Jordi rebuda el 2014 per part de la Generalitat de Catalunya o el premi especial de la Junta de la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals atorgat el 2016. L'acte es va emmarcar dins de la celebració del Dia Internacional de la Dona 2021. La proposta va ser aprovada al ple...