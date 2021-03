El Consistori de Castellbisbal renovarà els punts de llum de part del municipi. El Consistori de Castellbisbal renovarà els punts de llum de part del municipi.

Renovació de l'enllumenat públic a Castellbisbal

Redacció

12.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Castellbisbal destinarà més de 180.000 euros a l'adquisició i renovació de l'enllumenat públic per tecnologia LED a punts de la urbanització de Can Costa i el nucli urbà, així com al camp de futbol, les pistes de tennis i la pista de frontó de l'Illa Esportiva, segons va informar el Consistori. En total, s'han invertit 86.000 euros en l'adquisició de lluminàries LED a través de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). A aquests diners s'han de sumar els 30.973,58 euros adjudicats a l'empresa Citelum Ibèrica per fer la substitució de 486 punts de llum dels carrers de Can Costa i la part de l'eixample del nucli...