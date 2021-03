El mosquit tigre es reprodueix en acumulacions d'aigua. El mosquit tigre es reprodueix en acumulacions d'aigua.

Una ordenança per combatre el mosquit tigre a Viladecavalls

Redacció

12.03.2021 | 04:00

Viladecavalls disposarà d'una ordenança municipal per combatre el mosquit tigre. L'Ajuntament ha publicat el text per tal de recavar aportacions a una norma que insta els propietaris de finques a fer-ne una gestió correcta per evitar la presència de mosquits. L'ordenança requereix als titulars d'espais que evitin l'abandó d'objectes que puguin acumular aigua i on, per tant, s'hi pugui reproduir el mosquit. Els propietaris de solars "estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, recipients o qualsevol mena d'objectes abandonats, així com de mantenir la vegetació herbàcia sota control periòdic", especifica el projecte de norma, que inclou...