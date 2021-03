La portada de 2018. La portada de 2018.

Concurs de la portada del programa de Festa Major de Matadepera

12.03.2021 | 04:00

Malgrat que a hores d'ara no se sap si se celebrarà o no, la regidoria de Festes de Matadepera ha posat en marxa la 22a edició del concurs per triar la portada del programa de Festa Major, que se celebraria el darrer cap de setmana d'agost. El guanyador serà guardonat amb un premi en efectiu de 300 euros. Cada participant podrà presentar al concurs un disseny original i inèdit, realitzat "seguint qualsevol tècnica i d'estil totalment lliure", diu l'Ajuntament. Això sí, la imatge haurà de mantenir un format horitzontal amb unes mesures de 22 cm d'alçada i 24 cm d'amplada. La portada ha d'incloure el text amb les dates de la Festa Major: del 26 al 30 d'agost de...