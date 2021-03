Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, durant la presentació ahir. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, durant la presentació ahir.

La salut mental de joves i gent gran, el més preocupant de la crisi de la Covid

Toni Alfaro

11.03.2021 | 04:00

Les persones joves i la gent gran són els col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 al Vallès Occidental. Ho corrobora l'estudi "Impacte de la crisi de la COVID-19 sobre la població del Vallès Occidental" elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO), que es va presentar de forma telemàtica ahir. L'anàlisi, fet amb dades principalment obtingudes de fonts oficials com l'Idescat, l'INE o l'Observatori del Treball, vol servir per donar les primeres xifres d'afectacions a nivell global a la comarca. Preocupa especialment l'augment dels problemes en la salut mental dels vallesans. Les restriccions han incidit amb especial virulència en la...