Cau un 40% el transport urbà a Castellbisbal

Redacció

10.03.2021 | 04:00

La xifra de persones usuàries del bus urbà (L1 i L2) es va situar el 2020 en 176.644, molt per sota de les 301.318 del 2019. Per trobar una dada inferior cal remuntar-se al 2004. El motiu d'aquesta dràstica reducció de viatgers van ser les restriccions derivades de la pandèmia. D'aquesta manera, el nombre de validacions registrades va caure un 41,4 % respecte al 2019 quan es va assolir un rècord històric en el transport urbà de Castellbisbal superant, per primer cop, les 300.000 persones viatgeres; concretament, 301.318. Tot i que el 2020 va començar amb una tendència positiva, al març, la declaració de l'estat d'alarma i el consegüent confinament...