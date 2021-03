L'arribada de la Vella Quaresma serà el moment més esperat. L'arribada de la Vella Quaresma serà el moment més esperat.

Ullastrell

Tornen les festes de Serralavella

Redacció

09.03.2021 | 04:00

Espectacles de circ, jocs de carrer, concerts, exposicions i la tradicional cantada de Serralavella. Tot i la pandèmia la programació de les Festes de Serralavella d'enguany, que se celebrarà del 10 al 14 de març, manté viva l'essència i dinamisme. Després de no poder celebrar-se el 2020 a causa de la Covid, aquest any s'han organitzat un munt d'activitats per a tots els públics, i especialment, per a la canalla. Les festes començaran demà a les 11.30 hores amb la rebuda de la Vella Quaresma per part de les autoritats locals. Després de la lectura del pregó d'inici de festes, hi haurà la cantada de Serralavella. Com a novetat d'aquest any, la Vella...