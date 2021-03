Rubí treballa en un Pla local per a la inclusió social. Ajuntament de Rubí / Marc Grifo Rubí treballa en un Pla local per a la inclusió social.

La renda de les famílies de Rubí decreix fins a nivells del 2015

Redacció

06.03.2021 | 04:00

El 2020, la renda familiar disponible bruta a Rubí va baixar fins als 12.100 euros per habitant, xifra que marca un retrocés fins a nivells de 2015. Així es desprèn de la diagnosi inicial de l'Ajuntament de Rubí per a l'elaboració del Pla local per a la inclusió social. Les dades, que es van donar a conèixer dijous en el marc d'una trobada virtual de la Taula d'Inclusió Social, també revelen que el grup de població més afectat per l'atur són les persones majors de 55 anys i, especialment les dones, que arriben al 35% de desocupació. A més, el 33% de les persones aturades de llarga durada tenen un nivell formatiu baix que els dificulta...