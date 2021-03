Sant Cugat converteix l'OLH en una "finestreta única" d'habitatge

Redacció

05.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament ha traslladat l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) per convertir-la en una "finestreta única" dels serveis d'habitatge. Fins ara, l'OLH estava ubicada al carrer d'Elies Rogent, i ara se situarà al número 16 del passeig de Francesc Macià. Unes instal·lacions més espaioses, accessibles i, sobretot, cèntriques que permetran a l'oficina prestar un millor servei. L'OLH, gestionada per l'empresa municipal d'habitatge Promusa, transforma el concepte d'atenció pública amb una nova concepció de servei integral per a tots els perfils socials.