El "memory" feminista que s'ha editat a Castellbisbal. El "memory" feminista que s'ha editat a Castellbisbal.

Castellbisbal

Un joc de "memory" feminista

Redacció

05.03.2021 | 04:00

Reivindicar un canvi d'òptica que faci un món més just que corregeixi el sexisme. I fer-ho jugant. Aquest és l'objectiu del joc de "memory", que ha editat l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Castellbisbal en el marc de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, El "memory" feminista té com a títol "Dones lliures" i ha estat il·lustrat per Aïda Galceran, una artista jove i independent de la població veïna de Molins de Rei. El joc no està a la venda, per aconseguir-lo caldrà superar alguns reptes durant les Jornades per la Igualtat, que enguany se celebren del 7 al 27 de març. Per...