Comença la instal·lació de 18 punts wifi públics a Ullastrell

05.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament va començar dimecres passat les tasques d'instal·lació de 18 punts d'accés wifi subvencionats per la campanya europea WIFI4EU. Aquests punts wifi pretenen donar cobertura a la zona comercial del carrer Serra, Ajuntament, Escoles Velles (Alberg, Espai Jove, esplai, gimnàs...), l'edifici d'El Progrés, el Casal, zona esportiva (pista poliesportiva, camp de futbol, piscina) i Parc de la Bassa. En tots aquests espais hi haurà una zona wifi pública, oberta, gratuïta i amb un ample de banda garantit i més que suficient. Aquest projecte, àmpliament treballat pels tècnics municipals, serà executat per l'empresa Indaleccius, que va ser la...