Imatge del cotxe que va patir el robatori. Policia Local de Matadepera Imatge del cotxe que va patir el robatori.

Matadepera

Detenen un home per robar dins d'un cotxe a Can Vinyers

04.03.2021 | 04:00

Un individu de nacionalitat argentina va ser detingut dimarts per una patrulla de la Policia Local com a presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle estacionat a l'aparcament de Can Vinyers. Segons Matadepera.cat, una patrulla va interceptar un jove que sortia corrents en direcció a un altre vehicle que l'estava esperant. Havia acabat de cometre un furt, de manera que se'l va escorcollar i se li van trobar estris per trencar vidres. L'individu, que portava documentació falsa, va ser detingut i ja ha passat a disposició judicial. El vehicle que esperava al detingut va fugir. Malgrat això, s'està investigant la seva localització. La Policia Local investiga si aquest robatori té a...