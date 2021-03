Trampes casolanes per controlar la vespa asiàtica a Vacarisses

Una trampa casolana per atrapar vespes.

Redacció

04.03.2021 | 04:00

Els voluntaris de l'ADF de Vacarisses van fer diumenge passat la primera jornada de col·locació de trampes per controlar la vespa asiàtica o velutina. És una espècie invasora semblant a l'autòctona, però no és més verinosa ni més agressiva. Es van utilitzar trampes casolanes, que són més pràctiques i econòmiques i que estaven elaborades amb ampolles reciclades de plàstic i productes atraients, com cervesa negra, vi blanc i alcohol de 96 graus. En total, es van col·locar 11 trampes en espais estratègics a les voreres dels rierols del municipi.