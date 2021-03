La presentació dels Pressupostos Participatius. La presentació dels Pressupostos Participatius.

Sant Cugat

164 propostes, a l'etapa de votació

Redacció

04.03.2021 | 04:00

164 propostes han estat seleccionades per a la nova etapa dels Pressupostos Participatius de Barri 2020-2021 de Sant Cugat. En total se n'havia recollit un total de 815, una xifra que suposa un increment d'un 270% respecte a l'anterior convocatòria. S'iniciarà, doncs, l'etapa de votació després dels treballs de deliberació conjunta de les propostes en els respectius Consells de Barri i de la validació per part dels tècnics. Aquest increment s'interpreta pel fet que en aquesta tercera edició, tant la recollida com la votació de propostes, s'han focalitzat territorialment en el barri i no amb la perspectiva més àmplia de ciutat, com s'havia fet fins ara. Marco...