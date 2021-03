Vistiplau al codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Viladecavalls

03.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Viladecavalls va aprovar per unanimitat en el ple del 25 de febrer el codi de conducta dels alts càrrecs del Consistori. Aquesta proposta pretén "establir els principis ètics per guiar l'actuació dels alts càrrecs i les normes de conducta i determinar els principis de bon govern per a fomentar una millor actuació dels ens locals". També es va donar el vistiplau a la modificació de la plantilla del personal de la corporació, per obrir les necessitats de recursos humans actuals. Aquest punt estava relacionat amb la modificació de la relació de llocs de treball vigent. Aquestes modificacions van ser aprovades amb els vots a favor del...