Aprovat el Pla Local de Salut de Castellbisbal

Redacció

03.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Castellbisbal ha aprovat, per unanimitat, el Pla Local de Salut per al període 2019-2023. Ho va fer durant el ple municipal de febrer i la proposta va comptar amb el suport de tots els grups polítics municipals. Segons el consistori, aquest pla és un instrument que té un doble caire: d'una banda, incorpora una anàlisi i una aproximació a la realitat de la salut de Castellbisbal; i d'altra, proposa accions concretes per donar resposta als principals problemes i necessitats detectats en matèria de salut. En el marc del pla, s'ha elaborat un mapa actualitzat dels recursos de salut del municipi i s'ha fet una diagnosi integral de l'estat de salut, que s'ha materialitzat en el...