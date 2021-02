La pandèmia modifica els actes de Sant Medir Ajuntament de Sant Cugat La pandèmia modifica els actes de Sant Medir

La pandèmia modifica els actes de Sant Medir

27.02.2021 | 04:00

El pròxim dimecres 3 de març és Sant Medir, copatró de Sant Cugat. Enguany la celebració estarà marcada per l'actual situació de pandèmia, que ha alterat els actes programats pel consistori santcugatenc. El mateix dia es manté el concert de Sant Medir, que anirà a càrrec del grup The Ministers of Pastime. Tindrà lloc a les 21 hores a l'església del Monestir i s'hi accedirà amb invitació. El mateix dia 3, al Canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, s'hi "penjarà" l'animació recitada "L'Auca de Sant Medir (o les faves que van florir)", a partir de l'auca original que va fer...