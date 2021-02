La comissaria de policia de Matadepera. La comissaria de policia de Matadepera.

Matadepera

Tres detinguts quan intentaven ocupar un habitatge a Cavall Bernat

26.02.2021 | 04:00

La Policia Local va detenir ahir a la tarda tres individus quan intentaven ocupar un habitatge particular al barri de Cavall Bernat. Els fets van tenir lloc a les 17.15 hores, quan un veí va trucar a la comissaria alertant que la casa del seu veí, normalment buida, estava sent ocupada per tres individus, segons ha informat l'Ajuntament de Matadepera. Una patrulla amb dos agents de la Policia Local s'hi va desplaçar i va procedir a la detenció dels tres individus, un de nacionalitat espanyola i els altres, estrangera, acusats de violació de domicili particular. Una dotació dels Mossos d'Esquadra va traslladar els detinguts a l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa, on van ser posats a...