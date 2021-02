Dilluns reobren els centres comercials i les botigues de més de 400m2

EFE

26.02.2021 | 12:33

Catalunya permetrà la reobertura dels centres comercials de dilluns a divendres, però els mantindrà tancats el cap de setmana, a partir del proper dilluns, 1 de març, després de gairebé dos mesos tancats. Els consellers de Salut, Alba Vergés, i Interior, Miquel Sàmper, juntament amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, i la sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, han informat aquest divendres en roda de premsa telemàtica dels canvis en les mesures anti-Covid-19.

La relaxació de les restriccions també afavorirà els comerços de més de 400 metres quadrats, que podran tornar a obrir al públic amb un aforament del 30%; les piscines podran estar al 50% de l'aforament, l'esport al 30% en espais que acreditin ventilació i, a l'educació, es permeten les sortides escolars amb pernoctació sempre que siguin d'alumnes que pertanyen a grups estables.

La consellera Vergés ha indicat que es treballa amb les universitats catalanes perquè els alumnes de segon curs de grau puguin acudir presencialment a aquests centres a partir del 8 de març.

Els bars i restaurants segueixen amb les mateixes limitacions horàries que fins ara i els que es trobin a l'interior dels centres comercials es mantindran tancats per no afavorir que es vagi a aquests espais a passar el dia.

El Procicat ha acordat mantenir el confinament comarcal a Catalunya amb l'objectiu, segons Vergés, de no propiciar més trobades personals de les que ja es donen en l'actualitat. La consellera ha assegurat que si s'aixequés el confinament comarcal "la primera resposta de la gent" seria anar a trobar-se amb familiars i amics d'altres comarques que fa mesos que no es poden veure en persona. Per aquest motiu, l'objectiu de mantenir el confinament comarcal és, segons ha dit , no propiciar més trobades personals de les que ja es produeixen en aquests moments per evitar al màxim la propagació del virus.

Segons ha indicat el secretari de Salut Pública, "és probable" que el nombre de contagis pugi després de la reobertura dels centres comercials i d'aquí que les noves mesures tinguin una durada prevista de només set dies en lloc dels habituals catorze dies, per anar corregint aquestes decisions si així és necessari. No obstant això, Argimon espera que la pressió a les UCI i als hospitals es redueixi en els propers dies, tot i que la mitjana de persones contagiades a la setmana a Catalunya s'eleva a unes 10.000, ha indicat.

Sobre possibles plans de cara a la Setmana Santa, el secretari de Salut Pública ha indicat que "és molt complicat fer prediccions a un mes vista" i que "un mes és una eternitat" en l'evolució de l'epidèmia.

Respecte a la complicada situació que viu la Val d'Aran aquests últims dies, on el 92% dels casos corresponen a la variant britànica, la consellera de Salut ha demanat la implicació de les autoritats araneses en el compliment de les restriccions dins de la comarca i també en l'accés a la mateixa. Per la seva banda, el comissari Molinero ha precisat que hi haurà "controls dinàmics" de Mossos d'Esquadra en les entrades i sortides dels túnels que donen accés a la Val d'Aran.