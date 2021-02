La pista del poliesportiu municipal de Vacarisses. La pista del poliesportiu municipal de Vacarisses.

Vacarisses

Un poliesportiu més autosuficient

Redacció

26.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Vacarisses preveu reduir enguany el consum d'energia no renovable del poliesportiu. Segons els seus càlculs, aquest descens serà del 87,4% i 10.351 kg d'emissions de CO2/any, una xifra que representa un 87,5% menys respecte al 2015. A més, s'estima el 66% de consum en energies renovables. Aquestes dades es faran realitat gràcies a l'aposta del consistori que ha fet obres en el darrer any, com la millora de l'aïllament tèrmic en diversos espais, la renovació del sistema de climatització a les sales d'activitats, l'eliminació de la zona d'aigües (jacuzzi i spa) o la reducció de consums base, entre d'altres. Tot plegat ha aconseguit evolucionar cap a...