L'alcaldessa i els regidors, durant la presentació del pla. Ajuntament de Rubí – Localpres L'alcaldessa i els regidors, durant la presentació del pla.

Nou pla director per a la gestió de l'arbrat i les zones verdes de Rubí

25.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Rubí va presentar ahir el Pla director del verd urbà. El document planteja propostes per gestionar de forma eficaç i sostenible el patrimoni verd de la ciutat, a la vegada que permetrà a l'equip de govern repensar i racionalitzar el seu manteniment amb l'objectiu d'optimitzar els costos de gestió. L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez Martínez, va explicar que "estem treballant per fer de Rubí una ciutat més verda, més saludable, que generi més ombra, més frescor i, en definitiva, més salut". L'alcaldessa va afegir: "El punt de partida per poder disposar d'unes zones verdes de qualitat comença...