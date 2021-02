El material que portava el detingut. El material que portava el detingut.

Sant Cugat

Detenen un jove acusat d'un robatori en una casa de Mira-sol

Redacció

25.02.2021 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de febrer un menor d'edat, com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un domicili al barri de Mira-sol. Els fets van passar la matinada del diumenge 21 de febrer quan els mossos van veure dos nois que intentaven amagar-se per evitar que els descobrissin. Duien amb ells un patinet i una bicicleta elèctrica. Quan s'hi van apropar van arrencar a córrer deixant el patinet i la bicicleta al lloc. Els agents els van seguir i van veure com un d'ells, en la fugida, va desfer-se de la motxilla que duia a sobre. Els agents van aturar el jove que havia llençat la motxilla i que duia mig posat al cap un passamuntanyes negre i uns guants a les butxaques. El jove va...