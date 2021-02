Imatge captada per una de les càmeres instal·lades al Parc Natural de Sant Llorenç. Ajuntament de Matadepera Imatge captada per una de les càmeres instal·lades al Parc Natural de Sant Llorenç.

Matadepera

Càmeres per vigilar el Parc Natural de Sant Llorenç

Redacció

25.02.2021 | 04:00

Des d'aquesta setmana, quatre càmeres instal·lades a Can Prat i que retransmeten imatges de quatre llocs del Parc Natural de Sant Llorenç (La Mola, El Pujol, Roques Blanques i Les Pedritxes) potenciaran la vigilància forestal. Així ho va anunciar ahir l'Ajuntament de Matadepera. Aquests punts podran ser controlats en períodes especialment difícils de l'any, on el risc d'incendis forestals creix. "No es tracta tant de detectar el foc, com de comprovar quin abast pot tenir si es produeix i com pot evolucionar, per tal d'optimitzar al màxim els recursos que hi puguem destinar", va afirmar Joan Trenchs, president comarcal de la Federació d'ADF, les agrupacions de defensa...