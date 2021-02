Els vehicles estaran repartits per quinze punts del poble. Miquel Badia Els vehicles estaran repartits per quinze punts del poble.

El servei de vehicles elèctrics de Matadepera, a mitjan març

Redacció

24.02.2021 | 04:00

Tal com ja ha fet Terrassa, Matadepera també estrenarà un servei de mobilitat compartida, que començarà a funcionar just d'aquí a uns dies, el març, i permetrà desplaçar-se d'una forma còmoda i sostenible pel municipi, i també anar de Matadepera a Terrassa. Tot, en un vehicle elèctric. L'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania una flota de 20 patinets i 20 motos elèctriques a una quinzena de punts del municipi, que serviran també com a observadors ambientals. I és que el projecte forma part d'un conveni signat amb la Universitat Politècnica de Catalunya, en què s'investiga la contaminació...