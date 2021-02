Les escales estan molt deteriorades. Les escales estan molt deteriorades.

Sant Cugat

Tanquen les escales de l'accés nord al pantà de Can Borrell

Redacció

20.02.2021 | 04:00

Durant els últims mesos els serveis tècnics del Parc de Collserola i de l'Ajuntament de Sant Cugat han detectat un important deteriorament de les escales que permeten arribar al pantà de Can Borrell. El mal estat d'aquesta infraestructura, afegit al gran pendent que tenen, fa perillós accedir a l'espai per aquest tram. Per aquest motiu s'ha actuat tancant aquesta drecera que finalitzava just a l'inici de la passera que travessa la presa. Igualment, ha quedat tallada la sortida nord de la passera de la presa del pantà i cal entrar i sortir pel mateix accés, a la banda sud. Les indicacions, en aquests punts, estan convenientment actualitzades. El Parc de Collserola eliminarà en els propers...