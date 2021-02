Els patinets que ja hi ha a Terrassa. Arxiu Els patinets que ja hi ha a Terrassa.

Matadepera posarà en marxa un nou servei de mobilitat compartida amb Terrassa

20.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Matadepera se suma a l'aposta per la mobilitat compartida amb l'adquisició de 40 vehicles elèctrics que permetran als ciutadans desplaçar-se a Terrassa de forma còmoda i sostenible. El projecte forma part d'un conveni signat amb la (UPC on s'investiga la contaminació atmosfèrica a partir dels sensors instal·lats als vehicles, que posa l'empresa catalana Reby. D'aquesta manera, l'Ajuntament adquirirà una flota de 20 patinets i 20 motos elèctriques que estaran disponibles a diferents punts del municipi a partir de mitjans de març. Per tal d'utilitzar els vehicles, caldrà registrar-se a l'app, buscar el vehicle i desbloquejar-lo. Un cop finalitzat el...