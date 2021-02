La Sala de Rubí comença la temporada amb l'obra còmica de Pepa Plana La Sala de Rubí comença la temporada amb l'obra còmica de Pepa Plana

La Sala de Rubí comença la temporada amb l'obra còmica de Pepa Plana

19.02.2021 | 04:00

El Teatre Municipal La Sala donarà el tret de sortida a la nova temporada aquest dissabte, 20 de febrer, amb l'obra còmica "Veus que no veus", que està protagonitzada per les pallasses Pepa Plana i Noël Olivé. L'espectacle reinventa en clau femenina les anomenades "entrades clàssiques", és a dir, els números pensats per iniciar un espectacle o enllaçar escenes. Pepa Plana en el paper de pallassa augusta i Noël Olivé en el de pallassa blanca mostren sobre l'escenari què passa quan aquests rols clàssics, tradicionalment masculins, són assumits per dones. "Veus que no veus" es representarà dissabte a les 20...