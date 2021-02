Nou perfil a Wikiloc amb 36 rutes per la comarca Nou perfil a Wikiloc amb 36 rutes per la comarca

Vallès

19.02.2021 | 04:00

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha obert un perfil amb el nom de "Viu el Vallès" a l'aplicació Wikiloc on ja s'hi poden trobar 36 rutes per fer a peu, en bicicleta o a cavall, pels 23 municipis de la comarca. Aquesta eina arriba en un moment de limitació de la mobilitat al perímetre comarcal i pot ser una molt bona manera de descobrir la comarca. També està pensada per tal que persones d'altres comarques puguin conèixer el Vallès Occidental un cop les restriccions ho permetin. Wikiloc és un lloc per descobrir i compartir rutes a l'aire lliure a peu, en BTT i de moltes més activitats. Viu el Vallès s'hi estrena amb 36 rutes per tota la...