Es troben restes romanes d'entre els segles II i IV d.C a Rubí

Redacció

18.02.2021 | 04:00

Entre els segles II i IV després de Crist. Segons els experts, aquesta és la possible data d'origen de les restes arqueològiques romanes que s'han descobert la zona ocupada per l'actual bar del Casino. Segons l'Ajuntament de Rubí, la troballa no alterarà el calendari d'execució dels treballs de rehabilitació de l'equipament. Les restes s'han localitzat a una profunditat de 2,5 metres aproximadament. Concretament, s'han identificat diversos murs que, segons els estudis preliminars, correspondrien a dues habitacions, una zona d'emmagatzematge i una canalització. Una de les dues habitacions encara conserva la pavimentació original i es creu que podria correspondre a una...