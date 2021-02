Obren el procés participatiu per definir la Masia de Can Canyameres Ajuntament de Sant Cugat Obren el procés participatiu per definir la Masia de Can Canyameres

Sant Cugat

Obren el procés participatiu per definir la Masia de Can Canyameres

18.02.2021 | 04:00

El Consell de barri del Centre Oest i l'Ajuntament de Sant Cugat treballen perquè la Masia de Can Canyameres esdevingui un equipament social i cultural per al barri de Volpelleres i per a tota la ciutat. Amb aquesta finalitat, el mes de novembre de 2020 es va constituir, en el si del consell, un grup de treball amb el veïnat interessat del barri i amb representants de l'associació de veïns de Volpelleres, de les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius L'Olivera, La Mirada i Leonardo da Vinci i de la Biblioteca Miquel Batllori. Ara, en el moment d'iniciar la redacció de Pla funcional del futur equipament de ciutat, es volen recollir el nombre més gran possible d'opinions i...