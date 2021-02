La zona d'esbarjo del Camí Can Tarumbot s'ha arranjat. La zona d'esbarjo del Camí Can Tarumbot s'ha arranjat.

Treballs de manteniment de l'espai públic a Viladecavalls

Redacció

18.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Viladecavalls, a través de la brigada municipal, ha procedit a fer diversos treballs de manteniment i millora de l'espai públic en els darrers dies. En l'àmbit de la senyalització viària, s'ha procedit a la col·locació d'un senyal de trànsit vertical de prohibició d'estacionament que ampliarà la visibilitat d'aquest element arquitectònic de Viladecavalls per tal de preservar l'entorn de l'ermita de Sant Miquel de Toudell. Així mateix, s'ha reposat el senyal de cedir el pas situat entre el passatge de Sant Martí i el Camí de Can Boada de les Parentes, que havia caigut per l'impacte d'un vehicle. Així mateix, s'hi ha de...