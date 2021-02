Neus Català va viure a aquesta plaça durant més de vint anys. Neus Català va viure a aquesta plaça durant més de vint anys.

Neus Català i Pallejà tindrà una plaça a l'abril a Rubí

Redacció

17.02.2021 | 04:00

La plaça Nova serà la plaça de Neus Català i Pallejà a l'abril. L'Ajuntament de Rubí ja està treballant amb els veïns d'aquesta zona del barri de les Torres. El rebateig es farà un cop sigui aprovat de manera oficial pel Ple Municipal. De fet, la data coincidirà amb el segon aniversari de la mort de la supervivent de Ravensbrück. Per evitar que el canvi de nom comporti les mínimes molèsties al veïnat, el consistori assumirà la majoria de les gestions associades. A més, s'encarregarà d'actualitzar la informació que consta a Google per evitar que es produeixin problemes, per exemple, en el repartiment de paqueteria i...